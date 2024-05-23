Ряд государственных компаний хотят пройти процесс корпоратизации — Минэкономики — Finance.ua
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Ряд государственных компаний хотят пройти процесс корпоратизации — Минэкономики

Фондовый рынок
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Ряд государственных компаний хотят пройти процесс корпоратизации — Минэкономики
Ряд государственных компаний хотят пройти процесс корпоратизации — Минэкономики
Ряд государственных компаний выразили намерение пройти процесс корпоратизации. Финальным результатом этого процесса должно стать привлечение инвестиций, которые могут измеряться миллиардами гривен.
Об этом на конференции «Корпоративная реформа — путь к прозрачному и эффективному управлению госимуществом» сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
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«Реформа корпоративного управления — это один из критериев нашей евроинтеграции и возможность для Украины работать по правилам, действующим в других демократических странах. Как следствие, понятные инвесторам правила формируют доверие и увеличивают шансы выхода инвестора на украинский рынок. А это позволяет привлечь миллиарды дополнительных ресурсов и менять стратегические государственные компании в интересах государства и украинцев», — подчеркнул Соболев.
Участие в мероприятии приняла Посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что крайне важным для реформы и последующих изменений стало принятие закона, который улучшает корпоративное управление.
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Закон № 3587-XI получил значительную поддержку со стороны международных организаций, таких как USAID, ЕБРР, ОЭСР, МВФ, Европейский Союз и Всемирный банк. Представители этих организаций приняли участие в конференции и обсудили ключевые изменения, вводимые законом, и дальнейшие шаги для его имплементации.
По материалам:
Finance.ua
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