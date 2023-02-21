Ряд банков будет нуждаться в поддержке акционеров для восстановления капитала — НБУ Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Ряд банков будет нуждаться в поддержке акционеров для восстановления капитала — НБУ

Чтобы выяснить корректность отражения качества кредитных портфелей банков, достаточность формирования резервов и оценить реальный размер регулятивного капитала банков, Национальный банк в 2023 году проведет оценку устойчивости банков. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора, размещенном на сайте НБУ.

По результатам такой оценки устойчивости будут определены сроки восстановления банками капитала, а также график отмены временных регуляторных послаблений.

«Большинство финучреждений сможет восстановить капитал благодаря будущим прибылям, однако ряд банков, вероятно, будет нуждаться в поддержке акционеров», — отмечает регулятор.

По данным НБУ, 2022 год был для банков годом преодоления операционных вызовов. Сектор прошел этот период и приспособился к новым условиям работы.

Читайте также В НБУ рассказали, как война ударила по украинским банкам

«В дальнейшем банкам нужно сосредоточиться на возобновлении кредитования и поддержке своих бизнес-моделей в условиях длительной войны. Кредитный риск будет оставаться доминирующим для банков», — говорится в Обзоре.

Ликвидность банковского сектора в целом остается высокой, продолжается приток денежных средств клиентов. Однако доля срочных средств, размещенных в банках, продолжает уменьшаться, что усугубляет риски для финучреждений.

Чтобы стимулировать банки к изменению срочной структуры привлеченных ресурсов, НБУ повысил резервные требования для средств на текущих счетах и средств по требованию.

Немного цифр

В четвертом квартале 2022 года банки продолжали доформировать резервы под убытки, вызванные войной. Отчисления в резервы под кредиты в октябре-декабре составили 21,1 млрд грн, а 2,8 млрд грн резервов под ценные бумаги были расформированы.

Всего за 2022 год банки сформировали 118,8 млрд грн резервов, основную долю из них — с начала полномасштабной войны.

Несмотря на значительные отчисления в резервы, по результатам 2022 года банковский сектор получил 24,7 млрд грн прибыли , в том числе 17,3 млрд грн — в IV квартале.



, в том числе 17,3 млрд грн — в IV квартале. Убыточным по итогам года было 21 финучреждение (в том числе два государственных банка — Укрэксимбанк и Укргазбанк).



по итогам года было 21 финучреждение (в том числе два государственных банка — Укрэксимбанк и Укргазбанк). На 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили суммарную чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки еще 21 убыточного банка на общую сумму 20,8 млрд грн.



Большинство банков сохраняло высокую операционную эффективность. Процентные доходы стремительно росли в значительной степени благодаря вложению свободных средств в высокодоходные депозитные сертификаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.