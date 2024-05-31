Румынский стартап собрал 60 миллионов долларов, чтобы помочь старомодным банкам — Finance.ua
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Румынский стартап собрал 60 миллионов долларов, чтобы помочь старомодным банкам

Мир
19
Стартап из Румынии «FintechOS», который создает инструменты, помогающие старым банковским и страховым компаниям предоставлять новые функции и продукты, привлек инвестиции в размере 60 миллионов долларов.
Об этом сообщает TechCrunch.
Соучредитель и генеральный директор Тео Блидарус заявил, что компания планирует использовать финансирование для выхода на международный уровень.
По словам Блидаруса, стартап может сотрудничать с существующей инфраструктурой компании и реализовывать 95% трансформаций без «операций на открытом сердце». Таким образом, консультанты и бизнесмены смогут самостоятельно создавать новые виды финансовых продуктов и услуг.
Стартап работает с полным спектром продуктов от депозитов до кредитования, ипотеки и страхования капитала.
Среди ключевых клиентов FintechOS — Société Generale, Admiral, Benenden Health, Avant Money и Vibrant Credit Union в США, Великобритании, континентальной Европе и азиатско-тихоокеанском регионе.
По материалам:
Економічна Правда
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