Румынский стартап собрал 60 миллионов долларов, чтобы помочь старомодным банкам — Finance.ua

Румынский стартап собрал 60 миллионов долларов, чтобы помочь старомодным банкам Сегодня 09:45 — Мир

Стартап из Румынии «FintechOS», который создает инструменты, помогающие старым банковским и страховым компаниям предоставлять новые функции и продукты, привлек инвестиции в размере 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает TechCrunch.

Соучредитель и генеральный директор Тео Блидарус заявил, что компания планирует использовать финансирование для выхода на международный уровень.

По словам Блидаруса, стартап может сотрудничать с существующей инфраструктурой компании и реализовывать 95% трансформаций без «операций на открытом сердце». Таким образом, консультанты и бизнесмены смогут самостоятельно создавать новые виды финансовых продуктов и услуг.

Стартап работает с полным спектром продуктов от депозитов до кредитования, ипотеки и страхования капитала.

Среди ключевых клиентов FintechOS — Société Generale, Admiral, Benenden Health, Avant Money и Vibrant Credit Union в США, Великобритании, континентальной Европе и азиатско-тихоокеанском регионе.

Економічна Правда По материалам:

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