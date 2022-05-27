Румыния выйдет из инвестиционных банков, возглавляемых россией — Finance.ua
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Румыния выйдет из инвестиционных банков, возглавляемых россией

Сегодня 19:41Фондовый рынок
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Румыния выйдет из инвестиционных банков, возглавляемых россиейРумыния выйдет из инвестиционных банков, возглавляемых россией
Правительство Румынии объявило о намерении выйти из Международного банка экономического сотрудничества (IBEC) и Международного инвестиционного банка (IBB), основным акционером которых является рф.
Об этом пишет Euractiv.
«Выход осуществлен в течение не менее шести месяцев с момента уведомления в соответствии с Конвенцией IBEC. Координация будет проводиться с Польшей, Чехией, Словакией и Болгарией, чтобы обеспечить одновременный выход», — говорится в решении правительства.
IBEC оказывает целевую поддержку экспортно-импортным операциям между странами-членами, в которые входят Болгария, Чехия, Польша, Румыния и Словакия, а также российская федерация, Монголия и Вьетнам.
Основанный в 1963 году банк бывших социалистических государств к концу 2021 года имел активы в 776 миллионов евро.
В апреле Fitch Ratings отозвало рейтинги IBEC из-за нехватки информации.
В то же время Международный инвестиционный банк (IBB), штаб-квартира которого недавно переместилась в Будапешт при поддержке правительства Венгрии, ранее считался «троянским конем Путина» и вызывал беспокойство за рубежом, особенно в США, говорится в сообщении.
В 2019 году девять сенаторов США-демократов, включая тогдашнего кандидата на выборы в президенты от партии Берни Сандерса, написали письмо, в котором выразили свои предостережения относительно ІBB, который «широко рассматривается как подразделение российской секретной службы».
Венгерская оппозиция назвала это финансовое учреждение «банком-шпионом» и требовала выхода Венгрии после вторжения россии в Украину, но правительство требование отклонило.
Россия является крупнейшим акционером банка с 47,46%, за ней следует Венгрия (17,37%). Болгарии принадлежит 9,93%, Чехии (8,80%), Румынии (6,14%) и Словакии (6,7%) соответственно.
По материалам: Главком
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