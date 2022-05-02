Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев — Finance.ua
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Румыния упростила правила транзита для украинских беженцев

Сегодня 04:38Казна и Политика
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Румыния упростила правила транзита для украинских беженцевРумыния упростила правила транзита для украинских беженцев
Украинские беженцы, которым нужно вернуться домой через Румынию, теперь могут ехать транзитом по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице Facebook посольства Украины в Болгарии.

Документы для проезда через Румынию: что нужно учесть украинцам

Пограничная полиция Румынии из гуманитарных соображений разрешила пересечение румынской границы для транзита в Украину гражданам Украины, выехавшим из Украины с 24 февраля 2022 без действительного документа для выезда за границу и без визы, сообщают в дипломатическом ведомстве.
Для пропуска достаточно предъявить на границе один из следующих документов:
  • внутренний паспорт старого образца;
  • внутренний паспорт с электронным носителем;
  • небиометрический паспорт для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия);
  • свидетельство о рождении;
  • вписанные данные о детях в паспорт одного из родителей.
Гражданам Украины без указанных документов разрешат въезд в Румынию прямо или через Молдову на основе проездного документа ребенка, свидетельства на возвращение, в том числе старого образца — без визы или иной авторизации.

Домой из Болгарии и Турции — без посещения консульства

В апреле украинские беженцы, нашедшие временное убежище в Болгарии, столкнулись с невозможностью вернуться в Украину без загранпаспорта. Им сообщалось, что румынская сторона не пропускает без биометрического документа.
Поэтому в Болгарии в консульстве нужно было оформлять временное свидетельство на возвращение в Украину.
Проблема заключалась в том, что некоторое время у консульства не было соответствующих бланков, а также то, что оформление такого документа стоило 30 долларов.
В соцсетях украинские беженцы возмущались, что оказались «в заложниках» из-за невозможности уехать домой. Обсуждали возможные пути выезда через Грецию и другие страны.
Беженцы, выезжавшие в Турцию через Болгарию и не имевшие биометрических загранпаспортов (Турция разрешает въезд с обычными загранпаспортами и внутренними ID-картами), также теперь смогут вернуться домой через границу с Румынией.
По материалам: РБК-Україна
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