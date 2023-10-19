Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна

Аграрный рынок
18
Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна
Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна
Румыния создаст пять якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна в порту Констанца.
Об этом говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации (УЗА).
«УЗА инициировала создание якорных стоянок в румынских территориальных водах для перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда, что значительно снижает стоимость логистики и будет способствовать развитию эффективного маршрута… На сегодняшний день договорено, что румынская сторона создаст 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна порта Констанца», — говорится в сообщении.

Читайте также: Украинское зерно раздора: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго

УЗА также активно работала с правительством, министерствами и другими центральными органами власти для создания благоприятных условий для развития портовой инфраструктуры на Дунае, а также улучшения эффективности и удешевления логистики в Дунайские порты, в частности удешевления для украинского зерна железнодорожного транспорта через Молдову, перевод на круглосуточный режим работы Сулинского канала в Румынии.
«В результате экспорт через Дунайские порты со времени полномасштабного вторжения вырос с 40 тыс. тонн до 4 млн тонн в месяц. Все эти шаги позволят нарастить объемы экспорта зерна из Украины через Дунай на уровне 30−35 млн тонн в год», — отмечается в сообщении.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.