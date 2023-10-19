Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна — Finance.ua

Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна Сегодня 08:32 — Аграрный рынок

Румыния создаст 5 якорных стоянок для перевалки украинского зерна

Румыния создаст пять якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна в порту Констанца.

Об этом говорится в сообщении Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

«УЗА инициировала создание якорных стоянок в румынских территориальных водах для перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда, что значительно снижает стоимость логистики и будет способствовать развитию эффективного маршрута… На сегодняшний день договорено, что румынская сторона создаст 5 якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна порта Констанца», — говорится в сообщении.

УЗА также активно работала с правительством, министерствами и другими центральными органами власти для создания благоприятных условий для развития портовой инфраструктуры на Дунае, а также улучшения эффективности и удешевления логистики в Дунайские порты, в частности удешевления для украинского зерна железнодорожного транспорта через Молдову, перевод на круглосуточный режим работы Сулинского канала в Румынии.

«В результате экспорт через Дунайские порты со времени полномасштабного вторжения вырос с 40 тыс. тонн до 4 млн тонн в месяц. Все эти шаги позволят нарастить объемы экспорта зерна из Украины через Дунай на уровне 30−35 млн тонн в год», — отмечается в сообщении.

Українські Новини По материалам:

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