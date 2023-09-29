Румыния разместила ПВО у границы с Украиной на Дунае из-за российских дронов, — Reuters Сегодня 18:10

Румыния разместила ПВО у границы с Украиной на Дунае из-за российских дронов, — Reuters

Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты, и добавляет в этот район военные наблюдательные пункты и патрули.

Об этом сообщает Reuters

Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей озабоченности Румынии и альянса НАТО тем, что война может перекинуться на ее территорию.

Вскоре после выхода 17 июля из соглашения по черноморскому зерну москва начала атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная, явно пытаясь перекрыть основной альтернативный маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Среди целей были украинские порты Измаил и Рени, оба из которых расположены через Дунай от Румынии.

Отдельные инциденты с падением частей дронов в Румынии подчеркивают риск недопонимания между Россией и НАТО, побуждая румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения, сообщили два анонимных источника агентства.

Армия построила два бомбоубежища в небольшом поселке Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а жители большего района рассылают оповещения по мобильным телефонам, когда выявляются российские беспилотники.

В прошлую пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 Fighting Falcon американской разработки прибыли на военную авиабазу Борча, расположенную примерно в 150 км к югу от Измаила.

С середины сентября министерство также расширило бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км внутри Румынии и до высоты 4000 метров как сдерживающий фактор против российских дронов, вторгающихся в воздушное пространство Румынии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Киеве 28 сентября, что нет доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были умышленным нападением на Румынию, но назвал их «безрассудными» и «дестабилизирующими».

Представитель министерства обороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что россия нацелилась на Румынию, но характер атак на ближайшую украинскую территорию сделал невозможным предотвращение всех нарушений.

«Они (российские дроны) летают на очень маленьких высотах, иногда меньше 200 метров (над землей)… они построены таким образом, чтобы меньше отражать волны радиолокаций», — сказал он.

УНІАН По материалам:

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