Румыния обеспечила транзит более 1 миллиона тонн зерна из Украины – Йоханнис — Finance.ua

Румыния обеспечила транзит более 1 миллиона тонн зерна из Украины – Йоханнис

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Румыния обеспечила транзит более 1 млн тонн зерновых из Украины с начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной с лидерами Украины, Германии, Франции и Италии пресс-конференции в Киеве.

«Мы видим, что есть еще один элемент шантажа со стороны россии — она превратила в оружие экспорт зерновых с глобальными последствиями. Мы сегодня говорили о возможных путях преодоления продовольственного кризиса», — сказал Йоханнис.

Он отметил, что одним из них является транзит украинского экспорта через Румынию, которая уже служит перевалом зерновых.

«Мы работаем над тем, чтобы найти лучшие решения для обеспечения транзита через наш румынский черноморский порт Констанца и наш порт на Дунае. С начала российского нашествия порт Констанца уже обеспечил транзит более миллиона тонн зерновых из Украины», — проинформировал Президент.

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Йоханнис также заявил, что неоправданную и ничем не спровоцированную агрессию россии нужно остановить.

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