Румыния обеспечила транзит более 1 миллиона тонн зерна из Украины – Йоханнис — Finance.ua
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Румыния обеспечила транзит более 1 миллиона тонн зерна из Украины – Йоханнис

Сегодня 15:00Казна и Политика
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Румыния обеспечила транзит более 1 млн тонн зерновых из Украины с начала полномасштабного вторжения россии.
Об этом заявил Президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной с лидерами Украины, Германии, Франции и Италии пресс-конференции в Киеве.
«Мы видим, что есть еще один элемент шантажа со стороны россии — она превратила в оружие экспорт зерновых с глобальными последствиями. Мы сегодня говорили о возможных путях преодоления продовольственного кризиса», — сказал Йоханнис.
Он отметил, что одним из них является транзит украинского экспорта через Румынию, которая уже служит перевалом зерновых.
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«Мы работаем над тем, чтобы найти лучшие решения для обеспечения транзита через наш румынский черноморский порт Констанца и наш порт на Дунае. С начала российского нашествия порт Констанца уже обеспечил транзит более миллиона тонн зерновых из Украины», — проинформировал Президент.
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Йоханнис также заявил, что неоправданную и ничем не спровоцированную агрессию россии нужно остановить.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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