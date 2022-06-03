Румыния не соответствует никаким критериям для перехода на евро — Еврокомиссия — Finance.ua
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Румыния не соответствует никаким критериям для перехода на евро — Еврокомиссия

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Румыния не соответствует никаким критериям для перехода на евро — ЕврокомиссияРумыния не соответствует никаким критериям для перехода на евро — Еврокомиссия
Европейская комиссия заявила, что Румыния не отвечает ни одному из условий, необходимых для перехода на евро.
Об этом говорится в отчете Еврокомиссии, пишет Euractiv.
Каждые два года Комиссия оценивает прогресс в переходе на единую валюту стран-членов, не входящих в еврозону, поскольку все государства-члены, кроме Дании, юридически обязались присоединиться к зоне евро.
«На фоне своей оценки правовой совместимости и выполнения критериев конвергенции, а также принимая во внимание дополнительные соответствующие факторы, Комиссия считает, что Румыния не выполняет условия для принятия евро», — говорится в отчете.
Комиссия пришла к выводу, что румынское законодательство не полностью совместимо с правилами еврозоны, и страна нарушает все критерии, необходимые для принятия единой валюты.
Среди прочего, Румыния имеет проблемы с инфляцией, стабильностью государственных финансов, критерием обменного курса и конвергенцией долгосрочных процентных ставок.
Румыния уже пропустила или отложила несколько добровольно установленных сроков перехода на евро, хотя в прошлом она выполняла большинство критериев.
На данный момент у Румынии нет официального целевого срока для присоединения к зоне евро, но министр финансов Адриан Кассиу недавно заявил, что 2029 год может быть «жизнеспособной целью».
Напомним, Европейская комиссия пришла к выводу, что Хорватия готова переходить на евро с 1 января 2023 года и стать 20 страной еврозоны.
По материалам: Українська правда
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