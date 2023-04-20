Румыния не будет блокировать транзит украинской с/х продукции в свои порты — МинАПК Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

Румыния не будет блокировать транзит украинской сельскохозяйственной продукции в румынские порты.

Отмечается, что другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны обсудили во время встречи в Бухаресте 21 апреля.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Сольский напомнил, что транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу заработает в ночь с 20 на 21 апреля 2023 года.

Объем транзитных товаров через эту страну, Венгрию и Словакию не ограничиваются. Однако к транзиту по своей территории Польша будет применять дополнительный контроль.

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