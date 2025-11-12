Румыния должна взять под контроль румынскую компанию российского «Лукойла» — детали Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Румыния должна взять под контроль румынскую компанию российского «Лукойла» — детали, GETTY IMAGES

Румыния планирует взять под контроль румынскую компанию российского «Лукойла» (LKOH.MM). Такое заявление сделал министр энергетики Богдан Иван.

Об этом пишет Reuters

«Это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность национальной энергетической системы, соблюдение международных санкций и сохранение рабочих мест», — сказал министр.

«Лукойл» владеет 320 автозаправочными станциями в Румынии, управляет третьим по величине нефтеперерабатывающим заводом в стране и владеет правами на разведку месторождений на шельфе Черного моря. Иван не уточнил, какие активы и каким образом государство должно взять под контроль.

«Скажу четко: я не буду просить о продлении срока, установленного властями США до 21 ноября. Более того, я поддержу полное применение санкций, инициированных Соединенными Штатами, на уровне всего Европейского союза», — сказал Иван.

На НПЗ «Лукойл» Petrotel приходится около четверти румынского топливного рынка. Бывшие министры энергетики заявляли, что национальные запасы топлива страны могут компенсировать любые недостающие поставки до тех пор, пока не будут найдены новые источники.

Министерство энергетики работает над разработкой законодательства, которое обеспечит применение санкций в случае продолжения работы НПЗ и коммерческих продаж топлива без ущерба для поставок на национальный топливный рынок.

