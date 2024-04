Руководители всех отделов Samsung перейдут на 6-дневную рабочую неделю — Finance.ua

Руководители всех отделов Samsung перейдут на 6-дневную рабочую неделю 22.04.2024, 00:31 — Фондовый рынок

Руководители всех отделов Samsung перейдут на 6-дневную рабочую неделю

Samsung переводит руководителей всех своих отделов на 6-дневную рабочую неделю. Изменения вступят в силу уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Такое решение было принято из-за резкого обесценивания южнокорейской валюты, роста цен на нефть и высоких затрат на заимствование.

Это еще больше усугубило неопределенность в бизнесе после того, как в 2023 году компания продемонстрировала самые слабые показатели прибыли за последнее десятилетие.

В ближайшие недели все руководители, включая производственные подразделения и отделы продаж, начнут работать дополнительный день в субботу или воскресенье.

Руководители Samsing Display Co., Samsung Electro-Mechanics Co. и Samsung SDS Co. перейдут на такой график уже на этой неделе. Некоторые руководители начали добровольно работать по такому графику еще с начала года.

Сотрудники, не входящие в состав руководства компании, продолжат работать по привычному 5-дневному графику.

