Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны (фото, видео) — Finance.ua

Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны (фото, видео) Сегодня 07:36 — Фондовый рынок

Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны (фото, видео)

Китайская Huawei принялась завоевывать глобальный рынок смартфонов с помощью своей флагманской линейки Pura 70. Что интересно, из четырех выпущенных моделей в Европе доступны сразу три: Pura 70, Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.

Все модели получили основную камеру с переменной диафрагмой и перископом, а также необычный дизайн и топовые экраны OLED. Их уже называют главными камерофонами на рынке и конкурентами актуальных флагманов типа Samsung Galaxy S24 и iPhone 15, пишет ITHome.

Доступный Pura 70 получил стеклянно-металлический корпус, 6,6-дюймовый дисплей LTPO OLED с кадровой частотой 120 Гц, новейший процессор Kirin 9010, от 12/256 ГБ памяти. Позади установлена ​​камера 50 Мп (основная), 12 Мп (перископ), 13 Мп (ширик). Батарея — 4900 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Pura 70 Pro отличается увеличенным 6,8-дюймовым экраном, камерами на 50, 48 и 12,5 мегапикселей и аккумулятором 5050 мАч.

Наиболее продвинутый Pura 70 Ultra отличается камерой 50+50+40 мегапикселей, которая имеет выдвижной механизм для увеличения. Также телефон получил наиболее емкую и мощную батарею — на 5200 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Глобальные версии Huawei Pura 70 получили EMUI 14.2 вместо Harmony OS 4.2. А функция двусторонней спутниковой связи осталась эксклюзивной для китайских версий.

Цены

Huawei Pura 70 оценили в 999 евро или около 42 тыс. грн. Pura 70 Pro обойдется в 1199 евро (50 000 грн), Pura 70 Ultra — 1499 евро (63 000 грн).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.