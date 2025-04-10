Руководителей «Укрпрофтура» и Федерации профсоюзов уличили в схеме присвоения государственного имущества — Finance.ua
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Руководителей «Укрпрофтура» и Федерации профсоюзов уличили в схеме присвоения государственного имущества

Криминал
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Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ разоблачили противоправную деятельность руководства ЧАО «Укрпрофтур» и должностных лиц Федерации профсоюзов Украины, организовавших схему незаконного отчуждения государственного имущества профсоюзных организаций более чем на 20 млн гривен.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2016−2018 годов фигуранты заключили четыре фиктивных договора купли-продажи объектов недвижимости в городе Ровно. Общая оценочная стоимость этих объектов составила более 20 млн гривен. К примеру, помещение одного из ресторанов было реализовано по заниженной цене — всего 4,1 млн гривен. Новыми владельцами стали родственники одного из руководителей «Укрпрофтура».
По имеющейся информации, персонал заведения обслуживал представителей правоохранительных органов и местных властей со скидками более 20%. Таким образом, организаторы пытались наладить персональные связи и избегать проверок.
В рамках следственных действий ГБР изъяло документы и электронные носители информации, подтверждающие незаконные операции.
Пять человек уведомлены о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 255 (создание, руководство и участие в преступной организации); 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах); 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).
Четыре фигуранта задержаны. В ближайшее время в суд будут поданы ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.
Идет следствие. Устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
По материалам:
Finance.ua
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