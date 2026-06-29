Руководителей участников рынка капитала будут проверять посредством тестирования Сегодня 13:07

Специалистов, которые успешно сдали тестирование, Комиссия при необходимости может пригласить на собеседование.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновляет порядок согласования работников, которых назначают на руководящие и ответственные должности у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков, за исключением банков.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Теперь кандидаты на такие должности обязательно будут проходить тестирование.

Для проверки знаний создадут независимый центр

Тестирование будет проводиться на базе Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, где будет функционировать независимый Центр проведения тестирования.

Экзамен будет состоять из четырех блоков:

базовые знания по экономике и финансам;

этические нормы деятельности на рынках капитала;

специальное законодательство;

практические умения и навыки.

Часть кандидатов могут пригласить на собеседование

Специалистов, которые успешно сдадут тестирование, Комиссия при необходимости может пригласить на собеседование.

В ходе интервью будут оцениваться:

практический опыт кандидата;

способность выявлять риски;

умение принимать решения в нестандартных ситуациях;

обстоятельства, имеющие значение для оценки деловой репутации.

На кого будут распространяться новые требования

Новые правила будут касаться:

руководителей профессиональных участников рынка;

членов органов управления;

внутренних аудиторов;

комплаенс-менеджеров;

риск-менеджеров;

ответственных за финансовый мониторинг.

Отдельные требования также определены для лиц, временно исполняющих обязанности на соответствующих должностях.

Обновленный порядок также предусматривает детализацию оснований для проведения выборочного контроля лиц, получивших согласование Комиссии. Если возникнут сомнения в добродетели работника или его деловой репутации, НКЦБФР будет иметь право отменить ранее предоставленное согласование.

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