Руководителей участников рынка капитала будут проверять посредством тестирования
Для проверки знаний создадут независимый центр
- базовые знания по экономике и финансам;
- этические нормы деятельности на рынках капитала;
- специальное законодательство;
- практические умения и навыки.
Часть кандидатов могут пригласить на собеседование
- практический опыт кандидата;
- способность выявлять риски;
- умение принимать решения в нестандартных ситуациях;
- обстоятельства, имеющие значение для оценки деловой репутации.
На кого будут распространяться новые требования
- руководителей профессиональных участников рынка;
- членов органов управления;
- внутренних аудиторов;
- комплаенс-менеджеров;
- риск-менеджеров;
- ответственных за финансовый мониторинг.
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