Рубль в свободном падении: возвращение в 90-е, влияние санкций — Finance.ua

Рубль в свободном падении: возвращение в 90-е, влияние санкций Сегодня 12:23 — Валюта

Объявление санкций США против Московской биржи и ее дочерних структур — Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий повлияло на российский валютный рынок. Об этом свидетельствуют данные портала banki.ru.

Наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко возрос. По состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составило 120 рублей за доллар, а второй — 125 рублей за евро. В некоторых банках, в какой-то момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Отметим, что официальный курс доллара по данным Центрального банка рф составляет 89,02 рубля, а евро — 95,74 рубля. Приблизительно на таком же уровне происходили сделки с этими валютами и на Московской бирже 11 июня — в последний день, когда проводились торги ими (12 июня в россии выходной).

С 13 июня торги с расчетами в долларах, евро и всеми другими инструментами, в которых есть привязка к одной из этих валют, на Московской бирже проводиться не будут. Отметим, что на операции с двумя валютами в мае приходилось более 50% всех торгов на бирже.

В Центральном банке рф сообщили, что все сделки по купле-продаже долларов и евро будут проходить на внебиржевом рынке.

«Это будет как в 1995—1996 годах, до того как на ММВБ (бывшее название Московской биржи) стартовали электронные валютные торги. Достаточно большой откат назад», — предупреждал в конце 2023 года о последствиях санкций член правления Московской биржи Игорь Марич.

Напомним, 12 июня США объявили о расширении санкционного перечня против рф, добавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц.

«Казначейство США нацелено на архитектуру российской финансовой системы, которая была переориентирована на содействие инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продления агрессии против Украины», — заявили в Минфине США.

Економічна Правда По материалам:

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