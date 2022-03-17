Рубль-рупия: Индия собирается покупать энергоносители у рф в обход западных санкций — FT — Finance.ua
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Рубль-рупия: Индия собирается покупать энергоносители у рф в обход западных санкций — FT

Сегодня 16:32Энергетика
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Центробанк Индии ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях — это позволит торговать с россией после того, как санкции ограничили механизмы международных платежей.
Об этом пишет Financial Times.
"Переговоры, которые позволят Индии продолжать покупать российские энергоносители и другие товары, рискуют разозлить Вашингтон и его союзников, поскольку они намерены наказать москву за ее войну против Украины.
Влиятельный банкир, проинформированный об этом обсуждении, сказал изданию, что Резервный банк Индии консультируется с правительством и госбанками, чтобы оценить масштаб необходимых платежей в рупиях и рублях, и какие банки смогут предоставлять подобные услуги", — пишет газета.
Источник назвал эти приготовления «подведением итогов» и добавил, что окончательное решение по реализации подобных расчетов остается за правительством.
«Мы обратились к правительству с просьбой заключить соглашение рупия-рубль», — сказал Financial Times доктор А. Сактивелл, президент Федерации индийских экспортных организаций.
«Следовательно, правительство над этим работает. Очень скоро, я думаю, что мы это получим», — добавил он.
Министерство финансов Индии и Государственный банк Индии, самый крупный государственный кредитор, от комментариев отказались. Резервный банк Индии не ответил на запрос о комментарии.
При этом президент Индийского бизнес-альянса в москве Семи Котвани охарактеризовал возможный механизм так: «Я могу дать рубли Сбербанку, а они могут дать мне рупии в Индии».
По материалам: Економічна Правда
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