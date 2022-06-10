Рубль рекордно укрепился: почему это проблема для россии — Finance.ua

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Рубль рекордно укрепился: почему это проблема для россии

Сегодня 18:03Валюта
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россия стала самой подсанкционной страной мира и, несмотря на это, ее рубль существенно укрепился. Теперь в стране-агрессоре отчаянно пытаются ослабить свою валюту, ведь это вредит экономике.
Сейчас рубль крепче, чем это было до полномасштабного вторжения россии в Украину. По данным Yahoo! Finance, один доллар стоит 58,15 рубля.
Отметим, что к 24 февраля рубль был на уровне 80 за доллар. В марте он даже достигал уровней в 150 рублей за доллар.
Рубль рекордно укрепился: почему это проблема для россии

Почему россии вредит крепкий рубль

Китай годами удерживает свою национальную валюту от чрезмерного укрепления, поскольку у него экспорт превалирует над импортом. Это нормальная практика:
  • Если страна ориентирована на экспорт, ей выгодна слабая национальная валюта. Ведь в таком случае экспортер получает больше денежной массы в нацвалюте.
  • Если страна более импортозависима, то ей наоборот выгодно иметь крепкую валюту, чтобы тратить меньше денег на покупку товаров из-за границы.
россия сейчас работает чисто на экспорт. Лишь контейнерный импорт в россию упал на 60%, по данным Bloomberg. При этом страна-агрессор продолжает продавать свои энергоносители на экспорт.
Из-за крепкого рубля экспортеры платят меньше налогов в бюджет, а потребители предпочитают более дешевый импорт (который еще остался), вытесняя с рынка местных производителей. Так что россии сейчас был бы выгоден слабый рубль.

Почему рубль укрепился

  • В начале полномасштабной войны рубль начал обесцениваться. И центробанк поспешил ввести ряд валютных ограничений, чтобы искусственно держать курс на крепком уровне.
  • Но впоследствии и спрос на доллар упал сам по себе — уже даже не нужно было держать все те ограничения, поскольку из-за падения импорта у бизнеса и людей не было необходимости покупать доллар.
  • Спрос на валюту стал намного ниже предложения, что положило начало рекордному укреплению рубля.
  • Теперь крепкий рубль стал проблемой. Центробанк россии назвал это ключевым риском в своем отчете за 31 мая.
  • Ожидается, что центральный банк может еще раз опустить ключевую ставку в попытке ослабить доллар. На этот раз ставка может упасть ниже довоенного уровня.

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По материалам: Телеканал 24
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