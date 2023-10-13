Рубль прекратил рост уже на второй день после указа путина о продаже валютной выручки — Finance.ua
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Рубль прекратил рост уже на второй день после указа путина о продаже валютной выручки

Валюта
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Рубль прекратил рост уже на второй день после указа путина о продаже валютной выручки
Рубль прекратил рост уже на второй день после указа путина о продаже валютной выручки
Курс российского рубля на основной биржевой сессии 13 октября начал тяготить к снижению после сильного роста на предыдущих торгах, спровоцированного президентским указом владимира путина об обязательной продаже экспортной валютной выручки, введенном для стабилизации курса рубля.
Такие данные приводит агентство Reuters.
После 11.00 утра пара доллар/рубль расчетами котировалась по 97,53. По отношению к предыдущему дню рубль потерял 0,1%.
Пара евро/рубль котировалась в настоящее время по 103,02. Рубль потерял 0,2%.

Справка Finance.ua:

  • 11 октября вечером, уже после закрытия биржевых валютных торгов, стало известно, что президент рф владимир путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки отдельными крупными экспортерами для стабилизации курса рубля.
  • И уже 12 октября пара доллар/рубль составила значение 96,46 руб/доллар — впервые с 27 сентября. Таким образом, рубль набрал 3,3% по сравнению с предыдущим днем ​​до подписания указа.
  • Пара евро/рубль 12 октября котировалась по 102,81 — и здесь рубль набрал 3,5% по сравнению с предыдущим днем. К таким показателям рубль укрепился впервые 29 сентября.
  • В то же время эксперты, которых в течение дня опросили российские СМИ, хотя и признавали сиюминутный эффект от указа путина, однако ни один из них не высказался в пользу того, что обязательная продажа валютной выручки в дальнейшем радикально повлияет на курс рубля.
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По материалам:
Економічна Правда
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