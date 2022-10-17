РРО и ПРРО — в чем разница: кто может не применять РРО — Finance.ua
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РРО и ПРРО — в чем разница: кто может не применять РРО

Казна и Политика
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Finance.ua исследовал, какие есть виды РРО, кто и когда из предпринимателей должен его использовать, и в чем преимущества программного РРО.
К Регистраторам расчетных операций относят несколько видов электронных устройств:
  • электронный контрольно-кассовый аппарат;
  • электронный контрольно-кассовый регистратор;
  • встроенный электронный контрольно-кассовый регистратор;
  • компьютерно-кассовая система;
  • электронный таксометр;
  • автомат по продаже товаров (услуг).
Относительно новый вид РРО — Программный регистратор расчетных операций.
Функцию ПРРО сможет выполнять любой гаджет (планшет, смартфон и т.п.), на который установлено соответствующее программное обеспечение, позволяющее такому устройству выполнять фискальные функции и иметь непрерывный доступ в Интернет.
ПРРО выдают электронные чеки и передают информацию о каждой операции на сервер Государственной налоговой службы.
Практически ПРРО является программой, позволяющей работать с телефона, планшета или компьютера, используя все возможности классического кассового аппарата и добавляя в него ряд преимуществ.
В частности, процесс оформления программных РРО более быстрый, они оперативно проводят фискализацию, не требуют технического обслуживания и проще обновляются в соответствии с частыми законодательными изменениями.
В общем, РРО больше подходит для «традиционных» бизнесов. Основные преимущества:
  • целевое использование аппарата;
  • элемент контроля и дисциплины работников;
  • сервисный центр выступает в защиту ФЛП перед налоговой;
  • вероятность хищения аппарата низкая.
При этом ПРРО удобнее для новых рынков сферы услуг (например ІТ), а также для тех, кто работает над коммерческим проектом и не имеет прямого контакта с клиентами.
Также ПРРО выступает действенным инструментом контроля своих подчиненных, значительно мобильнее и портативнее в использовании.

Кто может не применять РРО?

Тот же закон определяет, кто из хозяйствующих субъектов может не применять РРО в своей деятельности. Это — плательщики единого налога первой группы.
К ним относятся физические лица — предприниматели, которые не используют наемный труд, занимаются исключительно розничной продажей товаров с торговых мест на рынках и/или ведут хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. Их годовой доход не может превышать 1 млн 85 тыс. 500 грн.
РРО, в частности, можно не применять при:
  • осуществлении торговли продукцией собственного производства;
  • выполнении банковских операций;
  • продаже проездных и перевозочных документов на железнодорожном и авиационном транспорте;
  • продаже билетов государственных лотерей через электронную систему принятия ставок;
  • билетов на посещение культурно-спортивных и зрелищных заведений;
  • осуществлении физическими лицами торговли продуктовыми или промышленными товарами за наличные денежные средства на рынках;
  • продажи в киосках, с лотков и разносок газет, журналов и других изданий, листовок, конвертов, знаков почтовой оплаты, если удельный вес такой продукции составляет более 50% от общего товарооборота;
  • продаже воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн, цистерн, бочек и бидонов;
  • блюд и безалкогольных напитков в столовых и буфетах общеобразовательных учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений во время учебного процесса;
  • при осуществлении расчетов за услуги при проведении таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств и т.п.
Как видим, перечень достаточно велик и не всегда ясен. Поэтому лучше будет в каждом конкретном случае обращаться в налоговую службу на месте, где вы собираетесь вести хозяйственную деятельность, чтобы избежать недоразумений.
Читайте больше в нашей статье -

Программные РРО: кто обязан пользоваться и что следует знать

По материалам:
Finance.ua
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