Розыгрыш для автомобилистов. Участвуй в акции и выигрывай 1000 грн на горючее — Finance.ua

Розыгрыш для автомобилистов. Участвуй в акции и выигрывай 1000 грн на горючее
Участвуй в акции, подписывайся на TG канал «Эксперты по страхованию» и выигрывай 1000 грн на горючее или другие подарки.
С 1 по 31 марта 2023 года Finance.ua запускает беспроигрышную акцию для автомобилистов с гарантированным подарком!
Участвуйте и выигрывайте один из призов:
⛽️ 5 сертификатов на горючее на АЗС WOG номиналом 1000 гривен;
💧 20 парфюмов в авто от Sisters Aroma;
🚘 30 сертификатов на каско номиналом 1000 гривен;
🔥 Гарантированный подарок каждому участнику — скидка 10% на Автогражданку по уникальному промокоду.
Условия супер просты:
👉🏻 быть подписанным на канал «Эксперты по страхованию Finance.ua»;
👉🏻 заполнить форму по ссылке.
❗️ Победители будут известны 04.04 и будут определены с помощью сервиса Random.org.
Выиграть 1000 грн на горючее или другие подарки
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