Рождественские свертки для беженцев: украинцам в Польше будут раздавать продуктовые наборы к праздникам — Finance.ua
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Рождественские свертки для беженцев: украинцам в Польше будут раздавать продуктовые наборы к праздникам

Личные финансы
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В предрождественский период польские благотворительные организации проводят акции, направленные на поддержку наиболее нуждающихся. В этом году будут помогать и украинцам, оказавшимся в Польше из-за российско-украинской войны.
Об этом пишет RMF24.
Семьи из Украины, которые находятся в Свиноуйсце и других городах Польши, получат в ближайшие выходные, 16 — 17 декабря, в общей сложности более 8 тонн пищи. К Рождеству нуждающиеся получат гуманитарную помощь в рамках акции «Посылка для семьи из Украины».

Что известно об акции «Посылка для семьи из Украины»

Помощь финансирует Польская хозяйственная палата в Японии (PCCIJ), а с организацией помогла Польско-украинская хозяйственная палата. Совместными усилиями было подготовлено 200 пакетов для украинских семей, проживающих в Свиноуйсце — польском городе на границе с Германией.
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Посылки беженцам из Украины будут раздавать волонтеры из фонда Speak Up в пятницу и субботу (16 — 17 декабря) на Зеленом рынке «Под часами» по ул. Kołłątaja в павильоне № 51. В пятницу акция начнется в 14:00, а в субботу в 13:00.
"Люди, нуждающиеся в помощи и имеющие номер PESEL со статусом беженца, все еще могут связаться со мной для получения поддержки. Сделать это можно к среде, 14 декабря, в кабинете 108 на ул. Wyspianski 35c at 7-15",— говорит уполномоченная президента Свиноуйсце по сотрудничеству с украинским обществом Лиля Ткач.
По материалам:
Телеканал 24
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