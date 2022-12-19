Рождественского ралли не будет? Как решение ФРС США повлияет на рынок — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Рождественского ралли не будет? Как решение ФРС США повлияет на рынок Сегодня 10:51 — Валюта

Во вторник вышли данные о потребительской инфляции в США, а в среду ФРС принял решение по учетной ставке. Это было последнее в уходящем году заседание регулятора. Производственная инфляция снизилась до 7,4% в годовом исчислении, однако замедление ожидалось до 7,2%. Как и ожидалось, потребительская инфляция оправдала оптимистичные надежды. В такой ситуации у Федрезерва не оставалось иного выбора, кроме как поднять учетную ставку на 0,50% и дать достаточно «жесткий» комментарий.

Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) говорил ранее, что для «смягчения» монетарной политики должно начаться снижение деловой активности в экономике. Пока же наблюдается обратный процесс — рост фонда оплаты труда и сокращение безработицы. Вероятно, замедление экономики начнется только в следующем году. Wells Fargo понизил прогноз роста ВВП США в 2023 году до 0,2%. С учетом этих данных регулятор готовится оказать поддержку реальному сектору и старается обеспечить большее пространство для маневра.

По вышеозначенным причинам «рождественского ралли» на фондовых рынках не ожидается. ЦБ повышает ставку и сокращает баланс, а компании дают весьма пессимистичные прогнозы на предстоящий год. Большим спросом будут пользоваться драгоценные металлы, гособлигации и другие «защитные» активы. Дополнительный негатив могут принести новые геополитические конфликты (например, между Косово и Сербией).

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

В Европе самыми проблемными странами по-прежнему остаются Греция, Испания и Италия. В последней сумма гарантированного государством корпоративного долга приближается к 130 млрд долларов США. Безусловно, его можно рефинансировать, но условия этой операции способны вызвать волну забастовок, так как неминуемо будут сопряжены с ростом безработицы и сокращением зарплат. Вдобавок ЕЦБ пытается повышать учетную ставку, лишь усугубляя этим ситуацию.

RoboForex По материалам:

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