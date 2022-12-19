Рождественского ралли не будет? Как решение ФРС США повлияет на рынок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Рождественского ралли не будет? Как решение ФРС США повлияет на рынок

Валюта
1
Во вторник вышли данные о потребительской инфляции в США, а в среду ФРС принял решение по учетной ставке. Это было последнее в уходящем году заседание регулятора. Производственная инфляция снизилась до 7,4% в годовом исчислении, однако замедление ожидалось до 7,2%. Как и ожидалось, потребительская инфляция оправдала оптимистичные надежды. В такой ситуации у Федрезерва не оставалось иного выбора, кроме как поднять учетную ставку на 0,50% и дать достаточно «жесткий» комментарий.
Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Учетная ставка в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Учетная ставка в США (%). Источник: tradingeconomics.com
Глава ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) говорил ранее, что для «смягчения» монетарной политики должно начаться снижение деловой активности в экономике. Пока же наблюдается обратный процесс — рост фонда оплаты труда и сокращение безработицы. Вероятно, замедление экономики начнется только в следующем году. Wells Fargo понизил прогноз роста ВВП США в 2023 году до 0,2%. С учетом этих данных регулятор готовится оказать поддержку реальному сектору и старается обеспечить большее пространство для маневра.
По вышеозначенным причинам «рождественского ралли» на фондовых рынках не ожидается. ЦБ повышает ставку и сокращает баланс, а компании дают весьма пессимистичные прогнозы на предстоящий год. Большим спросом будут пользоваться драгоценные металлы, гособлигации и другие «защитные» активы. Дополнительный негатив могут принести новые геополитические конфликты (например, между Косово и Сербией).
Инфляция в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com
В Европе самыми проблемными странами по-прежнему остаются Греция, Испания и Италия. В последней сумма гарантированного государством корпоративного долга приближается к 130 млрд долларов США. Безусловно, его можно рефинансировать, но условия этой операции способны вызвать волну забастовок, так как неминуемо будут сопряжены с ростом безработицы и сокращением зарплат. Вдобавок ЕЦБ пытается повышать учетную ставку, лишь усугубляя этим ситуацию.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.