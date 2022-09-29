Rozetka запустила доставку в Польшу — Finance.ua
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Rozetka запустила доставку в Польшу

Личные финансы
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Rozetka запустила доставку в Польшу
Rozetka запустила доставку в Польшу
Клиенты украинского онлайн-ритейлера Rozetka могут заказывать доставку товаров в Польшу.
Об этом сообщается на сайте Rozetka.

Как заказать:

  • выберите нужный товар с пометкой «Доставляем в Польшу!»;
  • После перехода на страницу оформления заказа заполните ваши личные данные, укажите номер и выберите способ доставки «Доставка в Польшу»;
  • заполните латинскими буквами все необходимые поля в форме доставки — имя получателя заказа, город, улица, номер дома и номер телефона польского мобильного оператора в формате +48ХХХХХХХХХХ;
  • оплатите заказ картой онлайн;
  • ожидайте прибытия вашего заказа в ближайшее почтовое отделение от указанного вами адреса. Адрес отделения и трекинг-номер для отслеживания заказа поступит в SMS или Viber-сообщении на указанный вами польский номер телефона.

Условия доставки

В настоящее время доставка доступна для определенных категорий товаров, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро (из-за таможенных ограничений). Стоимость доставки — от 153 гривен.
Заказ привезут в ближайшее к клиенту почтовое отделение в выбранном городе Польши.
Подробности о доставке заказчик получит в SMS-сообщении на свой телефонный номер.
Оплатить товары и доставку пока можно только банковской картой онлайн.
С начала российского вторжения Польша временно приютила более 5 миллионов украинских граждан. Многим из них не хватает сервиса с удобным и понятным интерфейсом для покупки товаров в интернете. К тому же ассортимент товаров в польских магазинах отличается от того, что украинцы привыкли покупать на родине. Идя навстречу клиентам, мы запускаем доставку товаров с нашего сайта в Польшу. В настоящее время она распространяется на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса. В дальнейшем планируем расширять сервисы за границей.
соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

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По материалам:
Finance.ua
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