Rozetka запустила доставку в Польшу — Finance.ua

Rozetka запустила доставку в Польшу Сегодня 16:01 — Личные финансы

Rozetka запустила доставку в Польшу

Клиенты украинского онлайн-ритейлера Rozetka могут заказывать доставку товаров в Польшу.

Об этом сообщается на сайте Rozetka.

Как заказать:

выберите нужный товар с пометкой «Доставляем в Польшу!»;

После перехода на страницу оформления заказа заполните ваши личные данные, укажите номер и выберите способ доставки «Доставка в Польшу»;

заполните латинскими буквами все необходимые поля в форме доставки — имя получателя заказа, город, улица, номер дома и номер телефона польского мобильного оператора в формате +48ХХХХХХХХХХ;

оплатите заказ картой онлайн;

ожидайте прибытия вашего заказа в ближайшее почтовое отделение от указанного вами адреса. Адрес отделения и трекинг-номер для отслеживания заказа поступит в SMS или Viber-сообщении на указанный вами польский номер телефона.

Условия доставки

В настоящее время доставка доступна для определенных категорий товаров, а стоимость заказа не должна превышать 150 евро (из-за таможенных ограничений). Стоимость доставки — от 153 гривен.

Заказ привезут в ближайшее к клиенту почтовое отделение в выбранном городе Польши.

Подробности о доставке заказчик получит в SMS-сообщении на свой телефонный номер.

Оплатить товары и доставку пока можно только банковской картой онлайн.

С начала российского вторжения Польша временно приютила более 5 миллионов украинских граждан. Многим из них не хватает сервиса с удобным и понятным интерфейсом для покупки товаров в интернете. К тому же ассортимент товаров в польских магазинах отличается от того, что украинцы привыкли покупать на родине. Идя навстречу клиентам, мы запускаем доставку товаров с нашего сайта в Польшу. В настоящее время она распространяется на продукты питания, напитки, средства гигиены, одежду и другие товары широкого спроса. В дальнейшем планируем расширять сервисы за границей. соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

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