Rozetka закроет свой самый большой оффлайн-магазин на «Почайне» в Киеве — Finance.ua
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Rozetka закроет свой самый большой оффлайн-магазин на «Почайне» в Киеве

Фондовый рынок
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Rozetka закроет свой самый большой оффлайн-магазин на «Почайне» в Киеве
Rozetka закроет свой самый большой оффлайн-магазин на «Почайне» в Киеве
Онлайн-гипермаркет Rozetka 30 июня закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве, расположенный возле метро «Почайна».
Об этом сообщил Forbes Ukraine совладелец Rozetka Владислав Чечеткин.
Отмечается, что это была самая большая торговая точка ритейлера площадью 4000 кв. м — ее открыли в 2017 году.
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«Мы заменили этот магазин десятками новых более маленьких по размеру», — заявил Чечеткин. Помещение по проспекту Степана Бандеры, в котором работала Rozetka, компания арендовала — она ​​покидает здание, добавил он.
В настоящее время в сети работает 486 магазинов, пишет издание.
Таким образом, у Rozetka остается еще три крупных офлайн-магазина: в Киеве на Крещатике, в Одессе в Семафорном переулке и в Харькове на улице Клочковской. Все они продолжают работать, говорят в компании.
По материалам:
Економічна Правда
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