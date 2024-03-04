Rozetka сделала платной доставку в свои магазины: сколько нужно будет заплатить — Finance.ua

Rozetka сделала платной доставку в свои магазины: сколько нужно будет заплатить Сегодня 13:03 — Личные финансы

Rozetka сделала платной доставку в свои магазины: сколько нужно будет заплатить

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka стал брать 35 грн за доставку товаров в пункт выдачи, если заказ стоит менее 700 грн.

Об этом говорится на странице Справочного центра компании.

Отметим, что ранее Rozetka доставляла заказы клиентов на свои магазины бесплатно.

Новые условия доставки товаров:

Срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи. Дата выдачи указывается при подтверждении заказа. Доступна оплата подарочным сертификатом. Вы можете оплатить заказ в магазине картой или наличными. Бесплатная доставка для покупок от 700 грн. Услуга по организации доставки по адресу выдачи товара (условное обозначение «доставка», которое используется на других страницах платформы Rozetka при оформлении заказа) в размере 35 грн (применительно к товару в корзине) оплачивается только при заказе на сумму до 700 грн (в частности, 699 грн (включительно). Вы можете отказаться от части заказа, поэтому вы оплачиваете стоимость только того товара, который забираете. В случае отказа от части заказа стоимость услуги по организации доставки по адресу выдачи товара — не возвращается/оплачивается в полном объеме Во всех наших магазинах и точках выдачи есть примерочные. Самовывоз алкоголя и крупной бытовой техники. Алкогольные напитки и бытовая техника доставляются не во все магазины. Доступные точки выдачи вы увидите в корзине на этапе оформления заказа. Для заказов товаров от других продавцов действуют отдельные условия доставки.

Напомним, ранее Rozetka установила стоимость минимального заказа на уровне 200 грн. Теперь покупатели, желающие выбрать товар меньше этой суммы и оформить его доставку в пункт выдачи или через услуги почтовых операторов, не смогут этого сделать.

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