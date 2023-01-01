Рост мирового ВВП: прогноз экспертов на 2023 год — Finance.ua

Рост мирового ВВП: прогноз экспертов на 2023 год Сегодня 19:40 — Мир

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2023 году рост мирового ВВП на уровне 1,4%. Ранее прогноз составлял 1,7%.

«Прогнозы роста мирового ВВП на 2023 год были пересмотрены в сторону понижения на фоне усиления борьбы центральных банков с инфляцией и ухудшения перспектив китайского рынка недвижимости», — считает Fitch.

Рост ВВП в США в 2023 году составит 0,2 процента (ранее 0,5%). Fitch ожидает роста ВВП Еврозоны на 0,2 процента, вместо снижения на 0,1 процента.

Решающим фактором, сдерживающим рост экономик США и еврозоны, Fitch считает повышение ключевых ставок национальными регуляторами.

Кроме того, согласно прогнозу Fitch, восстановление экономики Китая сдерживается коронавирусными ограничениями и затяжным спадом в сфере недвижимости. Прогнозируется, что рост в 2023 году восстановится только до 4,1 процента, а не до 4,5 процента, как предполагалось ранее.

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УНН По материалам:

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