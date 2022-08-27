Рост цен на электронных земельных аукционах составляет около 100%. — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рост цен на электронных земельных аукционах составляет около 100%.

Аграрный рынок
15
В системе «Прозорро.Продажи» с начала войны объявлено 413 новых земельных аукционов.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Всего в системе уже завершено 809 аукционов. Доход организаторов за это время достиг 191 млн грн, а общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель составляет более 400 млн грн.
Всего с начала запуска земельных аукционов по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 5983 земельных аукциона, из них:
  • 3548 — по аренде;
  • 2435 — по продаже земли.
Стоимость всех лотов по аренде земли составляет 148 млн грн, они охватывают площадь в 25 тыс. га.
Стоимость лотов по продаже земли составляет 2 млрд 178 млн грн с площадью 3,8 тыс. га.
Топ-5 регионов по стартовой стоимости лотов по аренде и продаже земли — Львовская, Одесская, Киевская, Закарпатская и Черкасская области.
Рост цены на торгах составляет около 100%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.