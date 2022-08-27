Рост цен на электронных земельных аукционах составляет около 100%. — Finance.ua

Рост цен на электронных земельных аукционах составляет около 100%. Сегодня 21:15 — Аграрный рынок

В системе «Прозорро.Продажи» с начала войны объявлено 413 новых земельных аукционов.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики

Всего в системе уже завершено 809 аукционов. Доход организаторов за это время достиг 191 млн грн, а общая объявленная стоимость выставленных на торги во время войны земель составляет более 400 млн грн.

Всего с начала запуска земельных аукционов по состоянию на сегодняшний день в системе объявлено 5983 земельных аукциона, из них:

3548 — по аренде;

2435 — по продаже земли.

Стоимость всех лотов по аренде земли составляет 148 млн грн, они охватывают площадь в 25 тыс. га.

Стоимость лотов по продаже земли составляет 2 млрд 178 млн грн с площадью 3,8 тыс. га.

Топ-5 регионов по стартовой стоимости лотов по аренде и продаже земли — Львовская, Одесская, Киевская, Закарпатская и Черкасская области.

Рост цены на торгах составляет около 100%.

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