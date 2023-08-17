россию отключат от «авиационного SWIFT»: возникнут сложности в обеспечении полетов — Finance.ua
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россию отключат от «авиационного SWIFT»: возникнут сложности в обеспечении полетов

Мир
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россию отключат от «авиационного SWIFT»: возникнут сложности в обеспечении полетов
россию отключат от «авиационного SWIFT»: возникнут сложности в обеспечении полетов
Перевозчики, выполняющие рейсы между россией и другими странами, осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении перелетов. Это связано с планируемым отключением россии от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA).
Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях.
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«Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже ​​в информационные системы международных аэропортов… Проблема есть, она ощутима и, безусловно, требует решения», — отметил один из собеседников.
По его словам, иностранные перевозчики останутся без канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.
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В Минтрансе рф заявили, что знают о ситуации. Для международных перевозок предстоит организовать альтернативные каналы связи. С большинством государств, в которые выполняются международные полеты, этот вопрос решен, относительно остальных продолжаются переговоры, отметили в министерстве.
Канал SITA, или «авиационный SWIFT», является традиционным и наиболее распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, например между авиакомпаниями и аэропортами.
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У него более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах. Решения провайдера используют более 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире.
Постепенное сворачивание работы в россии SITA начала из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Большинство сервисов было отключено в течение 2022 года. Российские разработчики систем бронирования билетов для авиакомпаний сообщили, что SITA планирует прекратить сотрудничество с ними по передаче данных уже в сентябре и октябре.
Международная компания SITA (Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes) была создана 23 февраля 1949 года. Значение SITA, ее каналов и решений для воздушного транспорта во многом аналогично значению системы SWIFT, международной межбанковской платформы для передачи информации и проведения платежей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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