российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев — Finance.ua

российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев Сегодня 16:13 — Валюта

российский рубль упал до минимума за последние 10 месяцев

В годовщину российского вторжения в Украину валютный рынок агрессора зафиксировал рекордное падение национальной валюты рф.

Как сообщает издание The Moscow Times , на торгах в пятницу, 24 февраля, российская валюта упала до отметки 75,6 рубля за доллар и 80,74 рубля за евро, это максимальное падение валюты агрессора с апреля 2022 года.

российский рубль дешевеет к американской валюте пятую неделю подряд, а к европейской — шестую.

Самый долгий более чем за год период снижения рубля связан с недостатком долларовой ликвидности на рынке. По оценке аналитиков Deutsche Bank, $500 млн ежедневных доходов потеряла российская экономика по сравнению с максимумами, показанными летом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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