российский экспорт обвалился из-за падения цен на нефть — Finance.ua

российский экспорт обвалился из-за падения цен на нефть Сегодня 18:33 — Валюта

российский экспорт обвалился из-за падения цен на нефть

В первом квартале 2025 года экспорт товаров из россии сократился до 94,9 млрд долл., что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы рф.

При этом импорт остался почти неизменным — 63,1 млрд долл. (+0,1%). Как следствие, сальдо внешней торговли уменьшилось на 17,8%, до 31,8 млрд долл.

Главная причина падения — более дешевая нефть. Согласно данным Минэкономразвития рф, в 2024 году цена сорта Urals росла с 64,1 до 70,3 долл., тогда как в 2025 году — наоборот, снижалась с 67,7 до 59 долл. за баррель. Поэтому экспорт минеральной продукции, составляющей более половины российского экспорта, упал на 14,1%, до 55,4 млрд долл.

Существенно сократилась продажа продовольствия и сельхозсырья — на 14%, до 9 млрд долл. Другие направления, напротив, показали рост: экспорт металлов — на 2,9% (14,2 млрд долл.), химической продукции — на 23,4% (7,5 млрд долл.), машин и оборудования — на 31,6% (4,5%) (2,6 млрд долл.). Но компенсировать провал в энергетическом секторе они не смогли.

Падение зафиксировано по всем географическим направлениям. В страны Азии россия экспортировала на 5,4% меньше — 72,2 млрд долл. В частности, Китай сократил закупки нефти на 14,7% — до 24,3 млн тонн.

В апреле ситуация ухудшилась еще больше: средняя цена Urals опустилась до 54,8 долл. за баррель. Из-за этого правительство рф снизило прогноз доходов от нефти и газа на 2,6 трлн руб. Соответствующие изменения в бюджет сейчас рассматривает Госдума.

Несмотря на потери в торговле, рубль неожиданно укрепился — со 102 до 85 руб/долл. По мнению Центробанка рф, это могло быть связано с тем, что компании продают валюту для покрытия расходов или получения дохода от рублевых депозитов.

Економічна Правда По материалам:

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