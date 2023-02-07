Российский авторынок в январе обвалился на 63% — Finance.ua

Российский авторынок в январе обвалился на 63% Вчера 22:57 — Технологии&Авто

Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в россии в январе 2023 года снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Так, продажи легковых и легких коммерческих авто по итогам первого месяца 2023 года снизились до 32 499 штук — это на 55 537 штук меньше, чем в прошлом.

Так, лидером рынка рф осталась российская марка Lada — в январе автоконцерн смог реализовать 17 468 новых автомобилей, что на 3% меньше показателей января 2022 года. В настоящее время доля рынка Lada оценивается экспертами АЕБ в 53,7% против 20,5% за аналогичный период в прошлом году.

"Второе место занял китайский Haval, став лидером среди иномарок: в январе было продано 4535 машин этой марки, что на 43% больше, чем год назад.

Доля рынка бренда оценивается АЕБ в 10,4% (против 3,6% годом ранее)", — говорится в сообщении.

На третьем месте Geely, рост продаж год к году составил 88%. Компании удалось продать 3501 автомобиль, доля рынка выросла с 2,1% (в январе 2022 года) до 10,8% в январе 2023 года.

В пятерку лидеров вошли коммерческие российские ГАЗ (1816 автомобилей, минус 32% к январю 2022 года) и корейский Kia (1415 штук; минус 89%).

По результатам продаж 25 марок — лидеров российского рынка по итогам января 2023 года рост демонстрируют только «китайцы». Диапазон роста — от 4% у FAW до 371% у Great Wall.

В то же время, все другие бренды в минусе. Больше всего потеряли японская Toyota (минус 99%), Hyundai (минус 98%), Audi и Suzuki (минус 95%).

Економічна Правда По материалам:

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