российские войска повредили в Украине шесть зернохранилищ - Reuters — Finance.ua
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российские войска повредили в Украине шесть зернохранилищ - Reuters

Вчера 20:22Казна и Политика
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С начала российского военного вторжения войска рф разрушили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины.
Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это указывает на серьезность российских атак, которые влияют на глобальное продовольствие.
«По состоянию на конец марта в результате этих нападений было повреждено по меньшей мере шесть зерновых хранилищ», — сказал чиновник.
Подобное развитие событий происходит из-за того, что чиновники во всем мире переживают о последствиях для глобальной поставки продовольствия вследствие вторжения в Украину.
«Повреждение посевов этих зерновых силосов является ярким примером того, как война путина напрямую влияет на гражданское население в Украине и угрожает продовольственной безопасности во всем мире», — сказал чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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