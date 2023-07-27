Российские удары по украинским портам: в правительстве рассказали о последствиях — Finance.ua

Российские удары по украинским портам: в правительстве рассказали о последствиях Сегодня 10:40 — Казна и Политика

После угроз атаковать гражданские суда, следующие в порты Украины по Черному морю, враг нанес серию ударов по портовой инфраструктуре южных украинских городов. За 9 дней в результате атак российских окупантов повреждено и частично уничтожено 26 портовых объектов, 5 судов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков на заседании Совета Украина-НАТО.

«Совместно осудили выход россии из „зерновой инициативы“ и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. Только за последние 9 дней в результате атак рф повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов. Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим рф фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины», — отметил Кубраков.

Министр призвал страны действовать быстро и решительно, не допустить блокады Черного моря российскими войсками.

«Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности, в таких гуманитарно чувствительных регионах, как Африка и Азия», — подчеркнул он.

По информации Кубракова, уже обсуждаются возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству.

«Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию с безопасностью и создаст условия для возобновления нормальной работы украинских портов», — прокомментировал министр.

Заседание Совета Украина-НАТО

26 июля состоялось заседание Совета Украина-НАТО по поводу выхода россии из «зернового соглашения» и его атак на южные области Украины, инициированное Президентом Украины Владимиром Зеленским 22 июля в ходе беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В совместном заявлении члены Альянса осудили действия рф и подчеркнули, что новая зона угроз россии в Черном море в рамках исключительной экономической зоны Болгарии «создала новые риски эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства».

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что действия россии создают существенные риски для стабильности Черноморского региона, в связи с чем Альянс усилит наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотников. Он подчеркнул, что НАТО готово и дальше защищать свои территории от агрессии.

Справка Finance.ua:

Инициатива проведения заседания была вызвана тем, что 18 июля россия заявила о выходе из «зернового соглашения» об экспорте продовольствия из украинских портов, после чего начала наносить удары по портовой инфраструктуре на юге Украины, объектам хранения продовольствия. Совершены были ракетные атаки и удары беспилотниками в том числе и по центру Одессы, в результате чего разрушены охраняемые ЮНЕСКО исторические здания.

Кроме того, россия ударила беспилотниками по дунайским портам, у границы с Румынией.

Также россияне угрожали атаковать гражданские суда, следующие в украинские порты по Черному морю. В Минобороны рф заявили, что будут реагировать на эти сухогрузы и танкеры как на перевозящие грузы военного назначения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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