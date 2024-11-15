Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря — Finance.ua

Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Украина ожидает получить более 1 млрд долларов от МВФ в конце декабря

Международный валютный фонд выделит Украине 1,1 млрд долларов. Такой транш ожидается в конце декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Глава правительства рассказал, что встретился с командой МВФ. Он поблагодарил команду Фонда за полноценное продолжение работы миссии в Киеве.

«Мы успешно завершили пятый пересмотр программы EFF в конце октября. Выполнили все структурные маяки для шестого пересмотра. По результатам текущей миссии рассчитываем в конце декабря получить следующий транш в размере 1,1 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

По его словам, во время встречи с командой МВФ была обсуждена дальнейшая имплементация реформ, предусмотренных меморандумом о сотрудничестве с МВФ, и прогресс Украины, который Фонд «оценил очень высоко».

Также стороны затронули микрофинансовые вопросы и потребности Украины во внешнем финансировании.

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