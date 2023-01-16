российские олигархи переписывали состояния на детей перед вторжением в Украину, — Минфин США Сегодня 16:33

российские олигархи перед вторжением в Украину 24 февраля переводили активы на своих детей, чтобы вывести их из-под санкций. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США FinCen обнародовало предварительный отчет об их финансовой активности в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет FinCen.

«Приблизительно во время неспровоцированного военного вторжения россии в Украину в конце февраля 2022 года несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами или счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам», — говорится в сообщении.

По данным отчета, некоторые из этих транзакций прошли непосредственно перед введением санкций против нескольких олигархов, связанных с российским вторжением. «Финансовые учреждения указали, что передача прав собственности потенциально может помочь олигархам уйти от санкций или возможной конфискации активов правоохранительными органами», — говорится в документе.

При этом несколько олигархов совершили переводы своим детям, в том числе тем, кто учится в Соединенных Штатах, и за эти переводы финансировались крупные покупки, как правило, жилой недвижимости и предметов роскоши в США.

FinCen пока не объявляет имена российских олигархов, а также суммы, которые они перевели перед войной, чтобы избежать санкций.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Роман Абрамович перед вторжением рф в Украину переписал свое состояние. Семь детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами трастов, владеющих активами на сумму не менее 4 млрд долларов.

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