российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей — Finance.ua

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российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей

Мир
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российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей
российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей
В первые три месяца 2025 года российские компании сократили количество открытых вакансий на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, предложив в общей сложности 2,3 млн рабочих мест.
Об этом пишет The Moscow Times.
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Данные hh.ru и Банка россии свидетельствуют, что хотя безработица остается низкой (2,4%), спрос на работников снижается.
Наибольшее сокращение вакансий наблюдается в:
  • управлении персоналом (-31%);
  • консалтинга (-26%);
  • логистике (-25%).
В сферах науки, образования и производства количество предложений растет.
Дефицит кадров сохраняется в высокотехнологичных отраслях и оборонной промышленности.
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Эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), что увеличило стоимость кредитов для бизнеса, а также инфляцией, из-за чего компании вынуждены индексировать зарплаты.
Медианная зарплата в стране выросла на 20% - до 77,2 тыс. руб. (812 долл.), но бизнес, сталкиваясь со снижением доходов, сокращает расходы на персонал.
По материалам:
Економічна Правда
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