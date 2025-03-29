российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей — Finance.ua

российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей Сегодня 23:26 — Мир

российские компании сокращают количество вакансий на фоне экономических трудностей

В первые три месяца 2025 года российские компании сократили количество открытых вакансий на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, предложив в общей сложности 2,3 млн рабочих мест.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Данные hh.ru и Банка россии свидетельствуют, что хотя безработица остается низкой (2,4%), спрос на работников снижается.

Наибольшее сокращение вакансий наблюдается в:

управлении персоналом (-31%);

консалтинга (-26%);

логистике (-25%).

В сферах науки, образования и производства количество предложений растет.

Дефицит кадров сохраняется в высокотехнологичных отраслях и оборонной промышленности.

Эксперты объясняют это высокой ключевой ставкой ЦБ (21%), что увеличило стоимость кредитов для бизнеса, а также инфляцией, из-за чего компании вынуждены индексировать зарплаты.

Медианная зарплата в стране выросла на 20% - до 77,2 тыс. руб. (812 долл.), но бизнес, сталкиваясь со снижением доходов, сокращает расходы на персонал.

Економічна Правда По материалам:

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