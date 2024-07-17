Российские компании массово ищут трудовых мигрантов в Африке из-за нехватки рабочих рук — Finance.ua

Российские компании массово ищут трудовых мигрантов в Африке из-за нехватки рабочих рук Сегодня 20:20

На фоне растущего дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине, российские компании начали массово искать работников в странах Африки.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

Как пишет издание, в первой половине 2024 года количество вакансий для представителей «черного континента» выросло в десятки раз.

Сильнее всего количество вакансий от российских компаний выросло в Кении — в 39 раз (со 161 вакансии в первом полугодии 2023-го до 6,4 тыс. вакансий в первом полугодии 2024-го). В Зимбабве показатель увеличился в 15 раз, в Камеруне — в девять раз, а в Замбии — в восемь раз. Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире (в семь раз — до 1,7 тыс.).

Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, работников в сфере добычи сырья и строительства — на 53 и 51% соответственно.

«Привлечение мигрантов на позиции рабочих и строителей (в целом на низкоквалифицированные позиции) традиционно характерно для стран Средней Азии, а в этом году — для ряда стран Африки», — говорит главная эксперт hh.ru с рынка труда Наталия Данина.

Економічна Правда По материалам:

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