Российские компании массово ищут трудовых мигрантов в Африке из-за нехватки рабочих рук — Finance.ua
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Российские компании массово ищут трудовых мигрантов в Африке из-за нехватки рабочих рук

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На фоне растущего дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине, российские компании начали массово искать работников в странах Африки.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.
Как пишет издание, в первой половине 2024 года количество вакансий для представителей «черного континента» выросло в десятки раз.
Сильнее всего количество вакансий от российских компаний выросло в Кении — в 39 раз (со 161 вакансии в первом полугодии 2023-го до 6,4 тыс. вакансий в первом полугодии 2024-го). В Зимбабве показатель увеличился в 15 раз, в Камеруне — в девять раз, а в Замбии — в восемь раз. Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире (в семь раз — до 1,7 тыс.).
Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, работников в сфере добычи сырья и строительства — на 53 и 51% соответственно.
«Привлечение мигрантов на позиции рабочих и строителей (в целом на низкоквалифицированные позиции) традиционно характерно для стран Средней Азии, а в этом году — для ряда стран Африки», — говорит главная эксперт hh.ru с рынка труда Наталия Данина.
По материалам:
Економічна Правда
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