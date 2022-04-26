Российские хакеры увеличили количество атак против украинцев: как защититься — Finance.ua

Российские хакеры увеличили количество атак против украинцев: как защититься

Специалисты Госспецсвязи предостерегают : российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Кроме того, растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью ранее похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. Во взломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам — сдаваться.

В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Как уберечься от мошенников

Не открывайте письма от неизвестных адресатов.

Не переходите по ссылкам из таких писем и не вводите на страницы со ссылками на свои персональные данные.

Включите двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи.

Не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не оставляйте номера вашей карты, телефона и т.д.

Получить финансовую помощь от государства можно только в «Дія». Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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