российские авиакомпании импортировали запчасти как минимум на $1,2 млрд, несмотря на западные санкции — Finance.ua
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российские авиакомпании импортировали запчасти как минимум на $1,2 млрд, несмотря на западные санкции

Мир
19
российские авиакомпании импортировали запчасти как минимум на $1,2 млрд, несмотря на западные санкции
российские авиакомпании импортировали запчасти как минимум на $1,2 млрд, несмотря на западные санкции
С мая прошлого года и до июня 2023-го авиазапчасти на сумму не менее $1,2 млрд поступили в российские авиакомпании, несмотря на торговые ограничения США и Европы, а также запреты на экспорт.
Как пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные, одна из компаний воспользовалась родственными связями для закупки деталей.
Сумма в $1,2 млрд занижает общую стоимость импортируемых авиационных запчастей, поскольку она включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, отправленные другим компаниям россии.
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Несмотря на западные санкции, направленные на то, чтобы помешать российским перевозчикам закупать детали для своих самолетов Airbus и Boeing, «Уральские авиалинии», например, импортировали более 20 устройств американского производства с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, свидетельствуют таможенные данные.
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В общем оборудование варьировалось от предметов первой необходимости, необходимых для поддержания самолета в летной пригодности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до более обычных запасных частей, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья унитазов.
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Таможенные записи показали, что детали попали в россию через посредников в Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане — странах, которые не одобрили западные санкции в отношении россии.
Кроме этого, по данным таможни, один российский авиаперевозчик Nordwind Airlines, судя по всему, воспользовался семейными связями для закупки запчастей для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing, находящихся в его парке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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