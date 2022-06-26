Российские агрессоры вывели в Украине из строя 30% СЭС и более 90% ВЭС — министр энергетики — Finance.ua
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Российские агрессоры вывели в Украине из строя 30% СЭС и более 90% ВЭС — министр энергетики

Энергетика
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Российские агрессоры вывели из строя 30% мощностей солнечных электростанций (СЭС) и более 90% ветряных (ВЭС), заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Управляющего совета Международного энергетического агентства (МЭА) в среду.
«Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечного и более 90% ветровой генерации», — отметил Галущенко, слова которого приводит пресс-служба Министерства энергетики.
По его словам, энергетическая инфраструктура Украины продолжает нести сокрушительные убытки. Сейчас около 650 тысяч потребителей не имеет доступа к электроэнергии, а более 180 тысяч домохозяйств — без газоснабжения. Разрушены около 5% установленных генерирующих мощностей, при этом 35% генерирующих мощностей находятся на оккупированных территориях. Добыча газа упала на 12–15%.
В то же время, как отметил министр, Украина приобретает значительную поддержку от мирового сообщества.
«Благодаря вашей поддержке и гуманитарной помощи моим коллегам удается возобновлять электроснабжение в среднем 50 тысяч домохозяйств в день. Всего с начала войны было подключено более 5,2 миллиона домохозяйств», — подчеркнул Галущенко.
Как сообщалось, министр энергетики на заседании управляющего совета Международного энергетического агентства в среду предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена МЭА.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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