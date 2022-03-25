российская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долг

Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

российская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долг

российский производитель стали ПАО «Северсталь» стал первой крупной компанией в россии, которая не смогла своевременно заплатить проценты по долгу в иностранной валюте из-за блокирования банковских перечислений.

Теперь, как отмечает агентство Bloomberg , компания оказалась перед риском дефолта.

«Несмотря на наличие денег, производитель стали не смог выплатить купон по долларовым облигациям на сумму $12,6 миллиона в течение срока в пять рабочих дней, который закончился в среду», — отмечается в сообщении.

российское предприятие заявило, что хочет произвести выплату, однако банк Citigroup, выступающий в качестве банка-корреспондента выпустившей долг стороны, заблокировал платеж. По информации источника, Citigroup попросила компанию «Северсталь» получить разрешение на операции от Офиса контроля за иностранными активами США (OFAC), прежде чем она сможет перечислить наличные деньги. Но эта компания, как и контролирующий ее акционер, пока не находятся в списке санкций США.

В компании «Северсталь» назвали ситуацию чрезвычайной и отметили, что проводят консультации с партнерами для того, чтобы возобновить выплаты по облигациям.

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