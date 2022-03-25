российская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долг — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

российская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долг

Сегодня 11:30Фондовый рынок
123
российская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долгроссийская «Северсталь» перед риском дефолта — не смогла вовремя выплатить долг
российский производитель стали ПАО «Северсталь» стал первой крупной компанией в россии, которая не смогла своевременно заплатить проценты по долгу в иностранной валюте из-за блокирования банковских перечислений.
Теперь, как отмечает агентство Bloomberg, компания оказалась перед риском дефолта.
«Несмотря на наличие денег, производитель стали не смог выплатить купон по долларовым облигациям на сумму $12,6 миллиона в течение срока в пять рабочих дней, который закончился в среду», — отмечается в сообщении.
российское предприятие заявило, что хочет произвести выплату, однако банк Citigroup, выступающий в качестве банка-корреспондента выпустившей долг стороны, заблокировал платеж. По информации источника, Citigroup попросила компанию «Северсталь» получить разрешение на операции от Офиса контроля за иностранными активами США (OFAC), прежде чем она сможет перечислить наличные деньги. Но эта компания, как и контролирующий ее акционер, пока не находятся в списке санкций США.
В компании «Северсталь» назвали ситуацию чрезвычайной и отметили, что проводят консультации с партнерами для того, чтобы возобновить выплаты по облигациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.