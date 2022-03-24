Агентство Fitch аннулирует рейтинги попавших под санкции российских компаний — Finance.ua

Агентство Fitch аннулирует рейтинги попавших под санкции российских компаний

Сегодня 12:11 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям Евросоюза.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Рейтинги будут отозваны до истечения установленного ЕС крайнего срока — 15 апреля 2022 года.

В середине марта международное рейтинговое агентство Fitch снизило 28 российским компаниям долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте до возможного дефолта — CC.

Снижение рейтинга затронуло следующие компании: «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатек», «Лукойл», «Башнефть», Eurasia Drilling Co., Якутская топливно-энергетическая компания, «Северсталь», НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, «Металлоинвест», «Норильский никель», «Nord Петропавловск», «Алроса», ПАО «Кокс», СУЭК, «Русал», ВСМПО-Ависма, «Сибур», «Казаньоргсинтез», «ЕвроХим», «Акрон», «Уралкалий», «ФосАгро».

Справка Finance.ua:

международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций до 15 апреля;

Fitch прогнозирует, что в результате войны в Украине российская экономика терпит большие потери, чем из-за дефолта в 1998 году.



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