российская экономика приблизилась к краху ближе, чем кажется, — аналитик Сегодня 17:34

российская экономика приблизилась к краху ближе, чем кажется, — аналитик

российская экономика не может вечно избегать кризиса, и она становится все более уязвимой к потрясениям.

Об этом пишет эксперт по российской экономике и исследователь Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

Отмечается, что российская экономика продемонстрировала ключевые признаки слабости с тех пор, как Запад впервые начал вводить санкции против этой страны в 2022 году. Торговые ограничения, такие как запрет на импорт энергоносителей в Европу и ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, нанесли серьезный удар по военной копилке. В прошлом году доходы россии от экспорта энергоносителей упали на 24%. рф также страдает от растущих расходов на войну, как финансовых, так и человеческих. Сейчас страна столкнулась с острой нехваткой рабочей силы, что привело к росту заработной платы и инфляции.

«В результате Кремль оказался в трехсторонней ловушке, которую сам же и создал. Правительство не может сократить расходы, пока идет война. Война, однако, истощает рабочую силу, подпитывая инфляцию и снижая как благосостояние, так и общественные настроения. А высокие процентные ставки, которых требует инфляция, сдерживают инвестиции в производительность и еще больше вредят экономике», — сказал Коляндр.

По его словам, российская экономика хрупкая, и политикам не удастся надолго отвратить кризис. Центральным банкирам и политикам россии пока что удается удерживать экономику на плаву, но их везение неизбежно закончится.

Аналитик указывает на то, что путин знал, что экономику лучше доверить профессионалам. Руководство центрального банка, министерства финансов и министерства экономического развития остаются высококвалифицированными и спасли страну от экономического коллапса в 2022 году.

«Через два года они четко понимают невозможность выполнения поставленной перед ними задачи в долгосрочной перспективе. Вопрос в том, решатся ли они сказать об этом боссу? И если отважатся, то прислушается ли он?» — подчеркивает аналитик.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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