Российская экономика летит в пропасть из-за внутренних болезней

Российская экономика летит в пропасть из-за внутренних болезней
Российская экономика летит в пропасть из-за внутренних болезней
Российская экономика стремительно деградирует, и даже полная отмена западных санкций не способна изменить эту траекторию. Эксперты отмечают: главная причина — не внешнее давление, а внутренняя модель, базирующаяся на военном популизме, ручном управлении и отсутствии доверия к институтам.
По данным аналитиков, в 2025 году военные расходы рф превысили 7% ВВП, что является рекордным показателем для мирного времени. Фонд национального благосостояния, который должен быть резервом на случай кризиса, превратился в источник латания бюджетных дыр. Банковская система — в искусственное дыхание: только за первое полугодие в нее влито более 800 млрд рублей.
Инфляция, дефицит импортных технологий, отток капитала и специалистов — это создает эффект «экономики в осаде». Даже если США или ЕС частично снимут санкции, это не вернет доверие инвесторов, не восстановит доступ к глобальным рынкам и не решит проблему структурной зависимости от нефти и газа.
Кроме того, россия потеряла ключевые логистические маршруты, а ее попытки переориентироваться на Китай и Индию сталкиваются с ограничениями: эти страны покупают российские ресурсы с большими скидками, не инвестируют в производство и не участвуют в модернизации инфраструктуры.
Напомним, санкции только ускорили то, что было неизбежным. Российская экономика — это система, не выдерживающая конкуренции, не имеющая внутренних стимулов к развитию и не способная адаптироваться к глобальным вызовам. Ее крах — вопрос времени, а не внешнего давления.
