россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции – Bloomberg — Finance.ua

россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции – Bloomberg

Сегодня 17:41 — Недвижимость

россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции, по объему покупок обогнав лидеров рейтинга — граждан Ирана и Ирака.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, за последние три месяца российские резиденты купили рекордное количество жилья в Турции, отыскивая приюты для своих капиталов после западных санкций, введенных после вторжения рф в Украину.

По данным турецкого статистического офиса, продажи россиянам выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем до 1152 единиц в апреле, обогнав покупки гражданами Ирана и Ирака.

«Турция не присоединилась к США и ЕС по введению санкций против Москвы. Это создало возможности для турецких компаний заполнить место западных компаний, покидающих рф. Дубай и Израиль тоже стали популярными направлениями для российских покупателей недвижимости с начала войны», — пишет Bloomberg.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.