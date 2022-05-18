россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции – Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции – Bloomberg

Сегодня 17:41Недвижимость
7
россияне впервые возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции, по объему покупок обогнав лидеров рейтинга — граждан Ирана и Ирака.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, за последние три месяца российские резиденты купили рекордное количество жилья в Турции, отыскивая приюты для своих капиталов после западных санкций, введенных после вторжения рф в Украину.
По данным турецкого статистического офиса, продажи россиянам выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем до 1152 единиц в апреле, обогнав покупки гражданами Ирана и Ирака.
«Турция не присоединилась к США и ЕС по введению санкций против Москвы. Это создало возможности для турецких компаний заполнить место западных компаний, покидающих рф. Дубай и Израиль тоже стали популярными направлениями для российских покупателей недвижимости с начала войны», — пишет Bloomberg.
По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.