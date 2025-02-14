Россияне ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: фото последствий — Finance.ua

Россияне ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: фото последствий Сегодня 10:11

Россияне ударили дроном по укрытию на ЧАЭС: фото последствий

Россияне в ночь на пятницу, 14 февраля, атаковали дроном Чернобыльскую атомную энергостанцию. В результате атаки было повреждено укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС, более известное как «Саркофаг».

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что россия — это угроза для всего мира. Военные путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС», — написал Ермак.

По словам президента Владимира Зеленского, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя россия. И это террористическая угроза всему миру», — написал Зеленский.

Какая ситуация с укрытием ЧАЭС сейчас?

По состоянию на утро 14 февраля спасатели уже потушили пожар. На данный момент радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят.

Однако, как написал президент, по первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

не была пробита его защитная оболочка. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило , что в результате попадания российского дрона в укрытие

О укрытии над разрушенным энергоблоком

Саркофаг в виде арки, возведенный над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, официально передан Евросоюзом Украине в среду, 10 июля 2019 года.

Первый саркофаг, построенный над четвертым энергоблоком, начал разрушаться, и в случае обрушения почти 95% радиоактивных веществ могли снова попасть в воздух.

Поэтому в 2004 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование, строительство и эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС.

На строительство этого саркофага страны-доноры собрали 750 миллионов евро. Основными донорами выступили Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейская комиссия и США.

самой большой в мире передвижной стальной конструкцией — 165 м в длину, 258 м в ширину и 108 м в высоту. Как пишет Forbes , новый безопасный конфайнмент стал— 165 м в длину, 258 м в ширину и 108 м в высоту.

Общий вес объекта с оборудованием — около 36 тыс. тонн, что в 3,5 раза тяжелее Эйфелевой башни. А общая площадь покрытия чернобыльского стального гиганта — 86 тысяч. кв. м, то есть он может вместить 12 футбольных полей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.