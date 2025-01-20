Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию ​​"Центрэнерго" — Finance.ua
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Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию ​​"Центрэнерго"

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Россияне ночью 20 января атаковали электростанцию ​​"Центрэнерго", которая ранее уже была разрушена вражеским ударом.
Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».
«Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена раньше, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
После обстрела специалисты начали разбирать завалы.
Отмечается, что общий ущерб от предыдущих атак уже превышает 250 миллионов евро, и эта сумма будет только расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более чем 50 обстрелам. А весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, которая была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.
По материалам:
Finance.ua
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