Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию ​​"Центрэнерго" — Finance.ua

Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию "Центрэнерго"
Россияне ночью 20 января атаковали электростанцию "Центрэнерго", которая ранее уже была разрушена вражеским ударом.
Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».
«Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена раньше, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
После обстрела специалисты начали разбирать завалы.
Отмечается, что общий ущерб от предыдущих атак уже превышает 250 миллионов евро, и эта сумма будет только расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более чем 50 обстрелам. А весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, которая была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.
Поделиться новостью