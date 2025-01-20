Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию ​​"Центрэнерго" — Finance.ua

Россияне снова атаковали уничтоженную ранее электростанцию ​​"Центрэнерго" Сегодня 17:12

Россияне ночью 20 января атаковали электростанцию ​​"Центрэнерго", которая ранее уже была разрушена вражеским ударом.

Об этом сообщает пресс-служба «Центрэнерго».

«Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена раньше, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

После обстрела специалисты начали разбирать завалы.

Отмечается, что общий ущерб от предыдущих атак уже превышает 250 миллионов евро, и эта сумма будет только расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции компании подверглись более чем 50 обстрелам. А весной 2024 года «Центрэнерго» стала единственной компанией, которая была вынуждена полностью прекратить генерацию из-за массированных атак.

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