россияне повредили энергообъект на востоке, погода — распределительные сети в центральном регионе — Укрэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россияне повредили энергообъект на востоке, погода — распределительные сети в центральном регионе — Укрэнерго

Фондовый рынок
70
На 11:00 четверга, 5 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры и активации промышленности и бизнеса, также из-за погодных условий есть ряд повреждений распределительных сетей центрального региона.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Регулятор для обеспечения баланса в энергосистеме довел до всех областей лимиты потребления на время с 8:00 до 23:00. Их превышение приведет к применению аварийных ограничений.
Также отмечается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
Однако из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады облэнерго возобновляют питание на этих объектах.
«Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий», — добавили в Укрэнерго.
Потребителей призвали разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.