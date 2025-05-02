россиянам планируют резко повысить тарифы за коммунальные услуги — Finance.ua
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россиянам планируют резко повысить тарифы за коммунальные услуги

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российские власти готовятся резко повысить тарифы для граждан на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на обновленный макроэкономический прогноз российского правительства.
Согласно документу, который подготовило российское Минэкономразвития, совокупный платеж за услуги ЖКХ увеличится на 11,9% в 2025 году, 9,8% - в 2026, 7,9% - в 2027 и 5,9% в 2028. По сравнению с начальными планами (5,4%) темпы индексации возрастут практически вдвое и в итоге в 2025−28 годах составят 40,3%.
Оптовые цены на газ для населения, которые с начала войны уже выросли на 24%, будут повышены еще на 10,3% в текущем году, на 10,6% - в следующем, а затем на 9% и 7% соответственно в 2027−28 гг. В результате сумма в «платежках» увеличится на 42,2% за четыре года, а накопленный рост с начала войны превысит 76%.
Электроэнергия станет дороже на 38% за 2025−28 гг., следует из прогноза. Максимальная индексация — на 12,6% и 9,3% - запланирована на текущий и следующий годы.
Грузовые перевозки с нового года подорожают больше, чем ожидалось (10,4% вместо 8,5%).
Издание пишет, что такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах, что усложнит Центробанку рф борьбу с инфляцией в 2026 году.
По материалам:
Економічна Правда
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